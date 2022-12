GF Vip, Micol Incorvaia in crisi sbotta contro Tavassi: “È un idiota”

Sembrava essere scoppiato l’amore tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip, la loro ‘relazione’ però potrebbe già essere finita. Nella serata di ieri i due hanno discusso e lei ha preferito dormire con Giaele e non con lui. Il gieffino su tutte le furie si è sfogato proprio con la ‘nemica’ di Micol, Antonella Fiordelisi.

Tra le varie cose il fratello di Guendalina Tavassi ha fatto sapere che fuori chiude per molto meno, anche il fatto che non volesse dormire con lui a parer suo la dice lunga. Il gieffino ha poi continuato a ‘sparlare’ di Micol Incorvaia in giardino con Edoardo Donnamaria e Antonella. Ha ribadito che lui alla prima cosa storta con una donna chiude perché è fatto così. Mentre Edoardo Tavassi si sfogava contro la gieffina lei era dietro il muro che ascoltava tutto, nella casa più spiata d’Italia ha avuto una vera e propria crisi.

La sorella di Clizia Incorvaia è sbottata e ha chiesto di chiamare qualcuno e di mandarle qualcosa perché le stava ‘scoppiando’ il cuore. Visibilmente agitata ha poi aggiunto: “Mi sta venendo un esaurimento nervoso. Ho fatto la pazza, mi devono ricoverare, mi sono messa a urlare e saltare. Tutto per colpa di un idiota.” In confessionale Micol Incorvaia ha sfogato la sua rabbia urlando, anche gli altri gieffini l’hanno sentita dalla casa. A detta sua Edoardo Tavassi non dovrà più rivolgerle la parole, soprattutto perché è andato a sfogarsi e sparlare proprio con la persona che nella casa la odia. Il gieffino ha anche detto le cose che lei gli aveva svelano nel van, a parer suo questa è violazione della privacy. Dopo ciò che è successo riusciranno a chiarirsi o tra loro è definitivamente finita? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà tra i due gieffini.