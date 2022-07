A distanza di mesi spunta la verità sulla crisi sentimentale tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Per un po’ i due sono stati distanti, non si mostravano più insieme sui social e si parlava addirittura di rottura. I due sono però riusciti a ritrovarsi, il loro amore è molto forte e gli ha permesso di lasciarsi i problemi di coppia alle spalle.

In un’intervista concessa al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi, Ignazio Moser ha confessato che in passato c’è stato davvero un momento di crisi nel loro rapporto. Ad ottobre i due festeggeranno il loro quinto anniversario d’amore e sono più complici e innamorati che mai, ma hanno dovuto affrontare un momento molto delicato qualche tempo fa. Lui stesso ha rivelato: “Abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili.”

Ignazio Moser ha continuato dicendo che lui e Cecilia Rodriguez non hanno dubbi sul loro amore, è abbastanza solido per fare un passo molto importante. Quale? Quello di metter su famiglia. In più occasioni i due hanno rivelato che desiderano avere un figlio. Nell’intervista rilasciata al magazine Chi il cognato di Belen Rodriguez ha fatto sapere che il prossimo traguardo è sicuramente quello perché entrambi sognano una famiglia.

