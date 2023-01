Daniele Dal Moro, ex gieffina lo attacca: “È un manipolatore”

Daniele Dal Moro sta partecipando alla settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. In un’intervista concessa a Super Guida Tv un’ex gieffina non gli ha risparmiato critiche e dure parole, tra le varie cose lo ha accusato di essere falso e manipolatore, si tratta di Elenoire Ferruzzi.

I due avevano instaurato una speciale amicizia all’inizio nella casa più spiata d’Italia, l’ex vippona si era anche convinta che tra loro sarebbe potuto nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Quando però lui ha chiaramente detto di non essere interessato sono iniziati i primi attriti. Nel corso dell’intervista la Ferruzzi ha detto di aver cambiato opinione sul gieffino, ha infatti dichiarato: “Daniele non è una persona limpida ma è astuto, furbo e manipolatore. Gioca con i sentimenti delle persone.”

Elenoire Ferruzzi ha fatto sapere di essersi avvicinata a Daniele Dal Moro quando ha capito che era bisognoso di quell’affetto che non aveva ricevuto, nella casa ha asciugato le sue lacrime senza ricevere in cambio nulla. A detta sua il gieffino piange a comando davanti alle telecamere, parla solo di se stesso e calcola bene le sue azioni. Ci ha tenuto a precisare che gli ha voluto molto bene quando era al Grande Fratello Vip, pensa però che a lui non interessa nessuno e vuole bene solo a se stesso. Parlando poi del suo rapporto con Oriana ha detto che il gieffino sta facendo tutto solo per avere delle clip in puntata.

