Francesco Sarcina contro Clizia Incorvaia: “Avere un rapporto è difficile”

In un’intervista concessa a Il Giornale Francesco Sarcina si è scagliato duramente con l’ex moglie Clizia Incorvaia. All’influencer ha riservato parole non proprio carine, tra le varie cosa l’ha addirittura accusata di avere comportamenti razzisti e classisti. Sono passati anni dalla fine del loro matrimonio, dal quale è nata la figlia Nina.

Il loro si sa non è un rapporto sereno, ma sono costretti a restare in contatto per via della figlia. Il noto cantante de Le Vibrazioni ha chiaramente detto che se non fosse per Nina non vorrebbe più avere nulla a che fare con l’ex moglie. A detta sua lui non era la sua persona e lei non era la sua, parlando del suo attuale rapporto con Clizia Incorvaia ha poi detto: “Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti.” Ci ha poi tenuto a precisare che se non fosse per la figlia lui non frequenterebbe affatto.

Francesco Sarcina è tornato poi a parlare del turbolento stile di vita che ha condotto in passato, a detta sua la sua vita per un po’ di tempo è stata profondamente oscena. Aveva una vera e propria dipendenza dai rapporti intimi, stava anche con quattro diverse donne in un giorno. In quel periodo faceva anche abuso di sostanze stupefacenti, ha provato di tutto fino a perdete totalmente il senso della ragione. In merito a ciò ha concluso dicendo: “Sono diventato cattivo, avevo un machete e lo tenevo nell’auto…”.