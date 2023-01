Dopo la messa in onda della 28esima puntata del Grande Fratello Vip di ieri lunedì 16 gennaio 2023 c’è stato un nuovo scontro tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due si sono molto avvicinati nell’ultimo periodo, si sono anche scambiati dei baci passionali ma lui continua a non fidarsi dell’influencer venezuelana.

Il gieffino ha chiaramente detto ad Oriana che la Murgia le ha dato della falsa ma lei ha creduto alle spiegazioni della gieffina e questo ha infastidito non poco Dal Moro. Tra loro è nata una discussione dopo la puntata, tra insulti e urla si sono accusati di non essere davvero interessati. Lui continua a ripeterle che è l’unico di cui può fidarsi nella casa più spiata d’Italia, l’ha poi accusata di essere una falsa perché ha creduto a Nicole e ha festeggiato per il fatto che è rimasta in gioco. A detta sua però a lui aveva detto che non le importava se usciva.

Su tutte le furie Daniele Dal Moro le ha chiesto se le dispiace che non l’ha più baciata, ha poi aggiunto che i suoi baci non li vuole e che di donne come lei fuori ne trova a centinaia. Ad Oriana Marzoli il gieffino ha anche detto: “La regina delle false! Le maschere cadono e una persona come te nella vita non farà nulla.”

