Elena Morali svela: “Non ho lasciato Favoloso, abbiamo litigato perché…”

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Elena Morali, l’ex de La Pupa e il Secchione pochi giorni fa ha pubblicato un post su Instagram dove annunciava la fine della sua storia d’amore con Luigi Favoloso, un post cancellato pochi minuti dopo. I due non si sono davvero lasciati, a farlo sapere è stata proprio lei a Live-Non è la d’Urso, nella puntata andata in onda ieri 24 maggio su Canale 5.

Elena Morali ha spiegato di aver pubblicato quel post dopo un litigio con Luigi Favoloso. Si è trattato di un gesto dettato dall’impulsività ed è per questo che lo ha subito rimosso. La Morali ha fatto sapere che a causa del suo comportamento il fidanzato si è molto arrabbiato, non si parlano infatti da giorni. A detta sua due persone non si possono lasciare in questo modo. Ha poi svelato che lei e Favoloso hanno litigato perché lei ha rivisto Daniele, il suo ex. La showgirl spera di chiarire al più presto con Luigi, lei stessa ha detto: “Spero di poter recuperare al più presto questo rapporto. Io e Daniele ci siamo rivisti per parlare di alcune azioni che ci siamo fatti a vicenda e che andavano risolte”.

Ancora una volta Elena Morali ha ribadito di essere davvero innamorata di Luigi Favoloso ed è per questo che spera che la pace tra loro arrivi presto. Nonostante il delicato momento che stanno vivendo, la soubrette ha difeso ancora una volta il fidanzato dalle accuse di Nina Moric. La Morali continua a ribadire che il fidanzato non picchierebbe mai una donna, pensa infatti che la modella croata lo stia accusando ingiustamente, probabilmente per rabbia e visibilità.