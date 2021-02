Elena Morali, Favoloso l’ha tradita con Paola Caruso? Parla l’ex Bonas

Continua la crisi tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, di recente lei lo ha accusato di averla tradita con una sua amica. L’ex pupa ha pubblicato anche un video in cui si vede l’ex fidanzato entrare a casa loro con una ragazza bionda nel giorno del compleanno della Morali. La scorsa settimana a Pomeriggio Cinque ha raccontato che i due sono rimasti in casa solo otto minuti, pensa però che il tradimento potrebbe esserci comunque stato.

Alla d’Urso Elane Moarali aveva fatto sapere di avere dei sospetti già da un po’ di tempo, per questo aveva nascosto al fidanzato il fatto di aver messo alcune telecamere all’interno dell’abitazione in cui vivevano insieme. Nei giorni scorsi Rosi Zamboni ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram per rivelare di essere lei la donna del video, ci ha tenuto però a precisare che non c’è stato nulla con Luigi Favoloso. La bionda del video però non era davvero lei, la Morali ha fatto sapere che l’ex fidanzato ha pagato Rosi per prendersi la colpa anche se non era insieme a lei quel giorno.

Luigi Favoloso ha tradito Elena Morali con Paola Caruso? Ecco cosa ha detto la showgirl a Live-Non è la d’Urso

Luigi Favoloso ha tradito Elena con Paola Caruso? Ieri sera a Live-Non è la d’Urso è saltato fuori che la donna del video fosse proprio lei. Ospite ieri in trasmissione l’ex Bonas di Avanti un altro ci ha tenuto a precisare di essere andata a casa di Elena Morali senza che lei lo sapesse per farle una sorpresa per il suo compleanno. Ha poi aggiunto: “Lei lo sa benissimo. Io scioccata perché noi siamo anche amiche. Poteva tranquillamente chiamarmi e chiarire. Io l’ho fatto e lei non mi ha risposto.” La Caruso ha fatto poi sapere che quando le due si sono sentite è successo il caos ed è per questo che l’ha bloccata.