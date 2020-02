Valeria Marini a Verissimo: “Ho avuto una depressione tremenda…”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Valeria Marini, la nota ed amata soubrette sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani 8 febbraio su Canale 5. Alla conduttrice ha raccontato che gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per lei. Il motivo? Ha litigato con la madre, Gianna Orrù.

Valeria Marini a Silvia Toffanin ha fatto sapere di essere davvero molto legata alla madre, per questo ha sofferto moltissimo quando la donna ha deciso di prendere le distanze da lei. La soubrette ha svelato che per lei è stato un anno difficile, si è chiusa in se stessa ed è stata malissimo. Dopo il litigio con la madre era disperata, passava le notti a piangere. Alla conduttrice ha poi detto: “Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente.” A detta sua il distacco dalla madra l’ha buttata sotto un treno.

Valeria Marini e la madre non si sentono da mesi

Ad oggi Valeria Marini e la madre Gianna Orrù continuano a non parlarsi, la soubrette ha raccontato che le due non si sentono ormai da mesi perché lei ha chiuso i ponti. Alla Toffanin ha spiegato che non riesce in nessun modo a parlare con la madre, nonostante continui a provarci. In più occasioni ha tentato di ricucire i rapporti con lei, a Natale è andata anche a bussare alla sua porta ma la madre non le ha aperto. La Marini a Verissimo ha lanciato un appello alla Orrù, le ha detto che la vita è un dono meraviglioso, qualsiasi cosa possa succedere lei continua ad esserci. Rivolgendosi alla madre ha concluso dicendo: “Vorrei che tornassi a essere felice. Si può sbagliare ma bisogna andare avanti. Mamma mi manchi”.