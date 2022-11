Sono giorni che Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli non riescono proprio a tollerarsi al Grande Fratello Vip. Tra i due sono infatti scoppiati diversi battibecchi nella casa più spiata d’Italia. Litigi che probabilmente verranno discussi durante la prossima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, in onda lunedì 21 novembre.

Nelle scorse ore senza giri di parole il fratello di Guendalina Tavassi si è duramente scontrato con la gieffina accusandola di essere una persona molto superficiale. Pensa che vada solo alla ricerca di uomini che abbiano la ‘tartaruga’. Mentre discutevano le ha detto di aver scelto un uomo nella casa facendo la conta, ha poi ribadito che guarda solo chi ha gli addominali. Visibilmente infastidito ha poi detto che preferisce essere brutto e intelligente piuttosto che essere come lei.

Ma non è finita qua, Edoardo Tavassi le ha poi urlato contro dicendo che lei stessa ha capito che per essere calcolata ha bisogno di fidanzarsi con qualcuno, altrimenti nessuno parla di lei. Ha anche insinuato che non sarebbe amica di Antonella Fiordelisi se lei non avesse molti follower. Le parole del gieffino hanno non poco ferito Oriana Marzoli, dopo la lite si è sfogata con Antonella dicendo: “Non mi deve neanche guardare, che persona di M che è! Lui è cattivo, non io! Parla di reality ma ne ha fatti due in tre mesi! Ha appena finito L’Isola dei Famosi ed è entrato qua!“.

