Micol Incorvaia, la madre di Antonella la attacca: “È inesistente”

Non corre affatto buon sangue tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, entrambe concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In questi mesi le due si sono spesso scontrate nella casa più spiata d’Italia, rendendosi protagoniste di duri attacchi e frecciatine. In passato c’è stato un breve flirt tra la sorella di Clizia Incorvaia e Edoardo Donnamaria, questo il motivo che ha spinto la salernitana a non provare simpatia nei suoi confronti.

Quando Micol Incorvaia è approdata nella casa Antonella Fiordelisi ha manifestato fastidio e gelosia, non sopporta che il fidanzato continui ad essere suo amico e per questo hanno spesso litigato. Nei giorni scorsi anche la madre dell’influencer campana si è scagliata contro Micol sui social, tra le varie cose ha detto: “Per me Micol è talmente inesistente che manco so come si chiama.”

La madre di Antonella Fiordelisi, la signora Milva, ha chiaramente detto che se la figlia e il fidanzato dovessero uscire dal Grande Fratello Vip lei e tutto il fandom continueranno a votare affiché non vinca Micol Incorvaia. A detta sua in moltissimi sono d’accordo con lei nel non far arrivare la gieffina alla vittoria.

