Milena Miconi lascia il GF Vip? “Non riesco, sto impazzendo”

Milena Miconi non sta vivendo affatto bene la sua esperienza al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La gieffina è entrata nella casa più spiata d’Italia da due settimane ma a quanto pare non è ancora riuscita ad abituarsi al contesto, nella notte in crisi ha rivelato che lei lì dentro non c’entra nulla.

Sfogandosi con Antonino Spinalbese e Wilma ha detto che così non può andare avanti, stare chiusa nella casa non la fa stare bene. A detta sua a molte persone fa bene partecipare al Grande Fratello Vip perché si liberano di qualcosa e riescono ad esprimersi, ma lei non ci riesce e pensa di essere arrivata al limite. Tra le varie cose ha detto: “Io non riesco, sto impazzendo. Non sto bene mi sento un topo in gabbia”. Nella casa più spiata d’Italia Milena Miconi non riesce a trovare serenità ed è per questo che vuole abbandonare il reality.

Spinalbese l’ha rassicurata dicendole che può andare via in qualsiasi momento, a detta sua se capisce di essere arrivata al punto massimo può uscire perché stare lì non è un obbligo. Milena Miconi lascerà davvero il Grande Fratello Vip o proverà ancora a resistere e adattarsi nella casa? Questo al momento non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

