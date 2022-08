Giovanni Ciacci nel cast del GF Vip: “Sono sieropositivo”

Giovanni Ciacci si è lasciato sfuggire importanti rivelazioni in un’intervista concessa ad Alfonso Signorini, in edicola da oggi mercoledì 3 agosto 2022 tra le pagine del settimanale Chi. Ha iniziato dicendo: “Sono sieropositivo e mi piacerebbe parlarne.” Il noto personaggio televisivo ha ricordato che la parole Hiv era sinonimo di morte negli anni ’80. Oggi però con le giuste cure il tasso virale nel sangue viene annullato ed è più difficile contrarre l’Aids.

Mentre i due chiacchieravano Alfonso Signorini gli ha comunicato di essere il primo concorrente ufficiale del GF Vip. Lui si è detto davvero felice, nella casa più spiata d’Italia ha intenzione di parlare della malattia. Ha puntualizzato che è la prima volta che si parla di Hiv in prima serata in un programma così seguito. Ci ha tenuto a ringraziare il noto conduttore e Mediaset per la possibilità che gli stanno dando.

Giovanni Ciacci tra le varie cose ha continuato dicendo: “Per la prima volta nella storia di un reality un concorrente sieropositivo potrà far parte del cast. È vero. Sei stato un vero pioniere. E farai la storia.” Ha poi rivelato che conosce molti colleghi che in passato a causa dell’Hiv sono stati esclusi dai reality. Pensa che grazie ad Alfonso Signorini i sieropositivi non si sentiranno più ghettizzati. Questo a parer suo è un grande passo verso la civiltà.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Alfonso Signorini svela: “Sono l’erede di Simona Ventura”