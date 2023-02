Antonella Fiordelisi bullizzata al GF Vip? Cosa le ha detto Signorini

Da settimane Antonella Fiordelisi accusa alcuni suoi compagni di avventura di essersi alleati contro di lei, una situazione che la sta facendo stare molto male al Grande Fratello Vip. Ieri, durante la messa in onda della 32esima puntata del reality, Alfonso Signorini parlando con i ‘vipponi’ ha detto che la gieffina si sente messa in discussione da un gruppo di persone.

Chiamata poi in confessionale l’influencer campana non è riuscita a trattenere le lacrime, il conduttore le hanno che spesso lei attacchi gli altri e questo complica la sua situazione. Lei ha risposto dicendo che si mostra forte per paura di essere prevaricata dagli altri concorrenti. Signorini le ha detto che fuori si parla di bullismo e disagio psicologico e le ha chiesto se sente del bullismo nei suoi confronti, lei ha detto di no, pensa solo che non siano carini con lei.

Alfonso Signorini le ha poi detto che se sta vivendo in una condizione di pressione psicologia e di disagio non dovrebbe restare nella casa più spiata d’Italia. Tra le varie cose ha detto: “Non rimanere nel gioco perché non voglio che tu stia male. Un conto è giocare, un conto è stare male”. Le ha poi consigliato di vivere questa situazione con più leggerezza cercando di divertirsi, dopo le parole del conduttore Antonella Fiordelisi ha deciso di restare al Grande Fratello Vip.

