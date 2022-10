Elisabetta Canalis in crisi con il marito Brian? Lo scoop

Da un po’ di tempo si vocifera di un presunta crisi sentimentale tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri. Stando a quanto reso noto dal settimanale Nuovo i due starebbero vivendo un momento molto delicato che potrebbe addirittura portare la loro relazione al capolinea. Per molte coppie del mondo dello spettacolo il 2022 è stato devastante dal punto di vista sentimentale, le rotture infatti sono state davvero molte, la più chiacchierata resta però quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

La nota rivista fa sapere che la meravigliosa showgirl da molto tempo non si fa vedere insieme al marito. Sui social è molto attiva ma nemmeno lì c’è tratta del noto chirurgo, l’ultimo scatto di famiglia risale infatti allo scorso agosto. Tra le varie cose sul settimanale Nuovo si legge: “Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione.” Ad aumentare il sospetto anche un gesto di Brian Perri che di certo non è passato inosservato. Quale? Sul suo profilo Instagram ha cancellato tutte le foto che lo ritraevano insieme alla moglie, ma anche quelle insieme alla figlie e quelle personali.

Il marito di Elisabetta Canalis lo ha fatto perché tra loro è davvero finita o vuole semplicemente proteggere la sua privacy? Al momento i diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio per confermare o smentire le voci sulla crisi e sulla presunta rottura. Si attendono nuove indiscrezioni per scoprire se il loro matrimonio è giunto davvero al capolinea o se si tratta dell’ennesima fake news.

