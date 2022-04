Paola Caruso squalificata a La Pupa e il Secchione: “Lo rifarei”

Paola Caruso è stata squalificata a La Pupa e il Secchione, nel corso della puntata andata in onda ieri sera su Italia Uno. Il motivo? Ha aggredito fisicamente la pupa Mila Suarez durante un battibecco, le ha infatti dato uno schiaffo. La produzione del programma condotto da Barbara d’Urso è stata costretta a prendere dei provvedimenti disciplinari nei confronti della pupa per via del suo comportamento, lei però ha chiaramente detto che se tornasse indietro si comporterebbe allo stesso modo.

Durante la puntata di ieri dopo aver spiegato cosa è successo tra le due pupe Barbara d’Urso rivolgendosi a Paola Caruso ci ha tenuto a dirle che le vuole bene ma non transige sull’aggressione fisica. A detta sua è terribile anche quella verbale ma quella fisica non passa. La conduttrice ha poi aggiunto che è stata lei ad aggredire Mila Suarez, quest’ultima poi si è difesa. Tutti si aspettavano che Paola si sarebbe scusata per il suo atteggiamento ma così non è stato. Alla d’Urso ha infatti detto: “Lo rifarei altre mille volte io, tanto non ci sto a passare per pazza. Io ho solo difeso la mia famiglia.”

Paola Caruso ha negato di aver dato uno schiaffo a Mila, a detta sua tutti lo dicono perché la odiano. Le sue parole hanno infastidito non poco la conduttrice che le ha ricordato di essere in televisione e che questo esempio non lo danno. La d’Urso ha poi comunicato alla pupa di essere ufficialmente squalificata dal gioco. La produzione de La Pupa e il Secchione Show ha preso un provvedimento anche nei confronti di Mila Suarez, la pupa per una settimana dovrà dormire nello sgabuzzo.