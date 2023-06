UeD, storia finita tra Federico e Carola? Lei svela: “Momento difficile”

Cosa sta succedendo tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli? La coppia è nata nei mesi scorsi a Uomini e Donne, storico e amatissimo dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. L’intesa tra loro è stata palese sin dall’inizio, in moltissimi hanno seguito e sostenuto il loro percorso, anche dopo il programma.

Dopo la trasmissione i due sono andati subito a vivere insieme per vivere il loro amore lontano dalle telecamere e sembrava che le cose procedessero a gonfie vele. Da qualche giorno in molti hanno notato che non si sono più mostrati insieme sulle loro Instagram Stories, a tenerli lontani sono stati forse degli impegni lavorativi? Sembra proprio di no, sul web si parla già di una presunta crisi o addirittura di rottura. A far aumentare i sospetti è stata proprio l’ex corteggiatrice con una storia pubblicata un’ora fa sul suo profilo Instagram. Ai suoi seguaci ha fatto sapere che questo è un momento molto particolare e difficile, ha poi chiesto di rispettare la loro privacy.

Carola Carpanelli non ha rivelato cosa sta succedendo tra lei e Federico Nicotera, non è infatti chiaro se stiano vivendo un momento di crisi sentimentale o se la loro storia d’amore si sia già conclusa. I fan della coppia continuano a chiedersi cosa stia succedendo tra loro, romperanno presto il silenzio per fare chiarezza sul loro rapporto? Non ci resta che attendere per saperne di più.

LEGGI ANCHE -> Giulia Stabile e Sangiovanni al capolinea? “Resterà il primo grande amore”