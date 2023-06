Giulia Stabile e Sangiovanni al capolinea? “Resterà il primo grande amore”

Da tempo non si fa che parlare di una presunta e profonda crisi tra Giulia Stabile e Sangiovanni, entrambi divenuti noti per aver partecipato ad una passata edizione di Amici di Maria De Filippi. Il loro amore è nato proprio durante il talent e per molto tempo, nonostante la loro riservatezza, sono apparsi complici e innamorati.

Da mesi i due non si mostrano più insieme sui social e moltissimi fan hanno iniziato a chiedersi cosa stia succedendo tra loro. C’è chi parla di crisi e chi addirittura di rottura, ma fino ad ora nessuno dei due aveva rotto il silenzio per fare chiarezza in merito al loro rapporto. Dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi Giulia Stabile ha commentato la presunta fine della sua storia d’amore con Sangiovanni in un’intervista concessa a Grazia. La nota ed amatissima ballerina non si è lasciata sfuggire molti dettagli, ai fan preoccupati per il destino della loro relazione ha però detto: “Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”.

Giulia Stabile non ha confermato ufficialmente la rottura con Sangiovanni ma le sue parole lasciano ben capire che tra i due potrebbe davvero essere finita. I due ufficializzeranno presto la fine del loro amore? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.

