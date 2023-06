Cristina Scuccia sul suo amore segreto: “Il ti amo è già scappato”

Cristina Scuccia non teme più di parlare della persona che ha fatto breccia nel suo cuore mentre era a Madrid, all’Isola dei famosi si è lasciata sfuggire altre interessanti rivelazioni. Durante una chiacchierata con Pamela Camassa ha fatto sapere che si sono conosciuti a lavoro e che all’inizio non provava nessuna simpatia. Quando però hanno iniziato a parlare non hanno più smesso, a detta sua porta una maschera però fuori è esuberante ma dentro è un cucciolo.

La naufraga ha più volte ribadito quanto questa persona sia importante per lei, l’ha presa soprattutto di testa. Ha poi svelato: “Secondo me ci sono le basi per un grande amore, ci sono i presupposti, il ti amo è già scappato, nonostante siano pochissimi mesi.” A detta sua se son rose fioriranno ma ci resterebbe molto male se invece è una cantonata. Ad ogni modo pensa che l’amore è bello e deve essere vissuto, è una cosa meravigliosa che non deve essere nascosta.

Cristina Scuccia si sente più leggera da quando ha rivelato di essere innamorata e di avere una persona fuori, si è tolta una corazza liberando questo amore. Ha poi concluso dicendo che in quel momento della sua vita non stava cercando l’amore ma non ha potuto dire di no quando è arrivato.

