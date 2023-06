Damiano David e Giorgia si sono lasciati: lui bacia un’altra

Sembravano più complici e innamorati che mai ma qualcosa all’improvviso è cambiato, la storia d’amore tra Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri è infatti giunta al capolinea. Nei giorni scorsi nessun segnale aveva lasciato intendere che i due si fossero detti addio. Nelle scorse ore però sul web è diventato virale un video in cui il cantante bacia un’altra ragazza.

Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram il frontman dei Maneskin ci ha tenuto a fare chiarezza in merito al video che sta circolando. Innanzitutto ha fatto sapere di essere molto dispiaciuto per il fatto che sia uscito questo video, perché non era così che volevano gestire la situazione ed è colpa sua. Ha poi aggiunto: “Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo.” Damiano David ha poi concluso dicendo che spera che l’immagine dell’ormai ex fidanzata non venga in alcun modo compromessa da questa cosa e che possano rispettare la delicatezza del momento che stanno vivendo.

Giorgia Soleri e Damiano David stavano insieme dal 2017, sono sempre apparsi affiatati e innamoratissimi ma hanno deciso di prendere strade diverse. I motivi della rottura non sono stati resi noti, in moltissimi si stanno chiedendo cosa sia successo tra loro. Ne parleranno con i loro tantissimi fan? Si attendendo nuove indiscrezioni per saperne di più.

LEGGI ANCHE -> Niccolò Centioni nel cast di un reality? “Ogni anno faccio domanda”