Niccolò Centioni nel cast di un reality? “Ogni anno faccio domanda”

Per anni Niccolò Centioni ha tenuto compagnia ai telespettatori nei panni di Rudy nell’amatissima fiction I Cesaroni, dopo il grande successo ottenuto però è sparito dal piccolo schermo. Lui stesso durante un’ospitata a Domenica Live aveva fatto sapere di essere ritrovato smarrito, nessuna produzione lo chiamava e decise di andare a fare il lavapiatti in Inghilterra.

Nel 2013 insieme ad Micol Oliveri partecipò a Pechino Express, parteciperebbe ad altri reality per ritrovare visibilità? Intervistato dal settimanale Nuovo Tv ha svelato: “Sì, ogni anno faccio domanda sia per il Grande Fratello Vip sia per L’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione.” Il motivo? Lui pensa che forse succede perché in quel mondo non ha conoscenze. Ha poi continuato dicendo che in televisione non ha contatti e non conosce personalmente nessun concorrente del Grande Fratello Vip. Lui pensa che sia difficile creare dinamiche interessanti senza particolari collegamenti ed è per questo che forse non interessa agli autori.

Niccolò Centioni ha fatto poi sapere che farebbe di tutto per come è motivato. Pensa che il pubblico sarebbe curioso di scoprire chi si nasconde dietro il suo personaggio de I Cesaroni e questa sarebbe per lui la perfetta occasione per raccontarlo. La produzione del Grande Fratello Vip o dell’Isola dei famosi prenderanno in considerazione la sua candidatura? Si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.

LEGGI ANCHE -> Manila Nazzaro su Lorenzo Amoruso: “Era una relazione tossica”