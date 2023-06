Manila Nazzaro su Lorenzo Amoruso: “Era una relazione tossica”

In molti speravano di rivederli insieme ma non succederà, la storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è giunta definitivamente al capolinea. La rottura è avvenuta già da qualche mese e non sono mancati attacchi e frecciatine. Lui ha anche lasciato intendere che l’ex compagna avesse già un nuovo amore, per questo in molti l’hanno insultata e attaccata sui social.

In un’intervista rilasciata a Confidenze l’ex Miss Italia è tornata a parlare della fine della sua chiacchierata relazione con Amoruso. Ha fatto sapere che oggi sta benissimo, tanti sono stati i cambiamenti apportati nella sua vita e pensa di essere stata molto coraggiosa. Parlando di Lorenzo, tra le varie cose, ha rivelato: “Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica.” Ha poi continuato dicendo che non ha nessun ripensamento perché le falsità dette dall’ex compagno hanno messo sul loro rapporto una pietra tombale.

Grossi cambiamenti anche dal punto di vista professionale, lei stessa infatti ha detto che in tre mesi oltre a chiudere una relazione importante ha lasciato anche un lavoro sicuro. Lo ha fatto mentre affrontava alcuni problemi di salute e un trasloco. Si vocifera un presunto flirt con il ballerino Stefano Oradei, parlando di lui ha detto che è una persona speciale nella sua vita, una rara anima per dolcezza ed educazione.

LEGGI ANCHE -> Manila Nazzro si sfoga sui social: “Messa alla gogna perché…”