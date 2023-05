Filippo Bisciglia vuole un figlio? Parla lui: “Avrei voluto farlo prima”

Filippo Bisciglia è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda ieri, domenica 21 maggio 2023 su Canale 5, per parlare della nuova edizione di Temptation Island. Lo scorso anno il reality delle tentazioni non è andato in onda ma a breve tornerà a fare compagnia ai telespettatori, con esattezza dal 26 giungo.

Il conduttore ha rivelato di essere pronto a fare il viaggio dei sentimenti e non vede l’ora di partire, ha anche ammesso che il reality gli è mancato molto. Parlando del cast ha fatto sapere che non conosce ancora le coppie, però gli ultimi provini stanno per terminare e lui è molto emozionato. Durante l’ospitata si è lasciato sfuggire anche alcune rivelazioni sulla sua sfera personale, alla moglie Pamela Camassa ha dedicato parole speciali. L’ha definita una ragazza semplicissima e bellissima, da quando stanno insieme hanno mai affrontato momenti di crisi? A questa domanda Bisciglia ha risposto dicendo che stanno insieme da 15 anni e succede di tutto in così tanto tempo. Ha poi aggiunto che però è lì a raccontarle quindi è andato tutto bene.

Filippo Bisciglia a Verissimo ha parlato anche di paternità, desidera diventare padre? Alla Toffanin ha detto: “Ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo è: non sono troppo grande? Ho 45 anni.” Il conduttore ha ammesso che sta facendo tutti i suoi calcoli, se dovesse diventare padre a 46-47 anni avrebbe 60 anni quando il figlio compirà 13 anni. Ha ammesso che avrebbe voluto farlo prima e avere oggi un figlio di 10 anni, pensa che sarebbe stato meglio ma non esclude la possibilità di diventare padre.

