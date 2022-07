Davide Silvestri, solo 4 ex gieffini al suo matrimonio: il motivo

Davide Silvestri è convolato a nozze con Alessia Costantino lo scorso weekend, un cerimonia organizzata in stile fattoria. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo in diretta mentre era nella casa più spiata d’Italia. Dei suoi ex compagni di avventura ha invitato solo quattro ex gieffini. Il motivo? A rivelarlo è stato lui stesso in un’intervista concessa al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da ieri, mercoledì 6 luglio 2022.

Al matrimonio dell’ex gieffino, arrivato in finale durante la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, c’erano solo Barù, Jessica Selassié, Katia Ricciarelli e Giucas Casella. Ha rivelato di aver preso questa decisione usando l’istinto e il cuore. A detta sua la Ricciarelli è sua sua ‘mamma televisiva’, Giucas invece è matto come lui, ma è soprattutto puro. Ha poi continuato dicendo che Barù è la persona più schietta che conosce ed è per questo che avrà sempre il suo rispetto. Inoltre, è anche merito suo se è riuscito a resistere fino alla fine nella casa del Grande Fratello Vip, gli vuole molto bene. Infine, parlando di Jessica ha rivelato che hanno avuto sempre un buon rapporto, inoltre non poteva non invitare la ‘sua finalista’, i due hanno spento insieme le luci della casa.

Davide Silvestri ha raccontato di aver capito durante il suo lungo percorso vissuto al Grande Fratello Vip di voler sposare Alessia. A detta sua il reality gli ha permesso di riflettere e di capire quanto fosse fortunato. Ha poi aggiunto: “Alessia mi mancava, come se non ci fosse più una parte del mio cuore. Mi sono inginocchiato di fronte a lei davanti a milioni di spettatori e l’ho fatto fregandomene di voti e str*ate varie.” L’ex gieffino ha concluso dicendo che è stato in quel preciso momento che ha capito che doveva sposare subito la fidanzata, anche quella stessa sera perché non aveva più tempo.

