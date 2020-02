Cecilia e Ignazio si sposano? Le parole di Francesco Moser a Vieni da me

Procede a gonfie vele la bellissima storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i due si sono conosciuti durante la loro partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Tra loro è scattata subito la scintilla, la bellissima modella e showgirl aveva infatti lasciato l’ex fidanzato Francesco Monte per iniziare una relazione nella casa più spiata d’Italia con Moser.

Dall’inizio della loro storia d’amore sono passati poco più di due anni. I due poco dopo il reality sono andati subito a convivere e ad oggi continuano a godersi la loro quotidianità e il loro amore. Da tempo non si fa che parlare delle loro presunte nozze e della possibilità che i due mettano presto su famiglia, entrambi continuano però a dire che compieranno questi importanti passi quando sarà il momento giusto. Di recente Cecilia Rodriguez ha ribadito che sogna di convolare a nozze con Ignazio Moser e di avere con lui dei figli, ma i due non sembrano essere ancora pronti per fare tutto ciò.

Francesco Moser parla delle nozze tra Cecilia e Ignazio a Vieni da me

Il padre di Ignazio Moser è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, nella puntata andata in onda oggi 17 febbraio 2020, dove ha anche parlato delle presunte nozze del figlio con Cecilia Rodriguez. La bellissima modella argentina e Francesco Caserta hanno un bellissimo rapporto da quando lei e Ignazio stanno insieme. I genitori dell’ex gieffino non si sono legali solo a Chechu ma anche al resto della famiglia Rodriguez. In più occasioni i genitori di Cecilia, Belen e Jermias sono stati infatti ospiti della famiglia Moser nella loro tenuta di Trieste. La conduttrice ha rivolto alcune domande personali al padre di Ignazio, per cercare di fargli svelare qualche dettaglio sulle loro future nozze. Lui ha risposto: “Matrimonio tra Cecilia e Ignazio? Devi chiedere a loro.” Con ironia ha concluso dicendo: “Io sarò l’ultimo a saperlo. Sono scelte personali”.