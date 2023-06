Costanza Caracciolo, la pancia non va via: “Ho una diastasi addominale”

Costanza Caracciolo si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni personali in un’intervista rilasciata al giornale ‘Ok’. In seguito alla visibilità ottenuta con il ruolo di velina a Striscia la notizia ha continuato ad essere nota nel mondo dello spettacolo e sul web, ad oggi infatti è molto amata e seguita sui social.

Sul suo profilo Instagram vanta 1,3milioni di follower, la splendida showgirl quotidianamente li rende partecipi della sua vita con post e storie. Tantissimo è l’affetto e il sostegno che riceve dai suoi fan, ma nemmeno le critiche mancano mai. In passato più volte gli hater l’hanno ferita, specie dopo aver partorito. È normale che il corpo subisca dei cambiamenti dopo una gravidanza. In molti però sono stati in grado di offenderla e ferirla per via del suo aspetto.

La moglie di Bobo Vieri ha poi svelato di essere affetta da un disturbo che le ha impedito di riavere la stessa forma fisica che aveva prima di diventare mamma. Ha spiegato che all’inizio era convinta che si trattasse di una fisiologica condizione dovuta ai cambiamenti del corpo durante le gravidanze. Un anno dopo aver partorito la sua seconda figlia si è però rivolta ad un medico perché non riusciva in alcun modo a buttare giù la pancia. Lui le ha consigliato di sottoporsi ad un’ecografia della parete addominale ed è in quel momento che ha scoperto il suo disturbo. Di che si tratta? Queste le sue parole: “Ho una diastasi di cinque centimetri, fortunatamente non accompagnata da ernia ombelicale. Costanza Caracciolo ci ha tenuto a ribadire quanto peso possano avere le parole sui social, lei è sempre riuscita ad arginare i negativi commenti ma non tutte le donne hanno la forza di reagire.

