Samantha De Grenet, il figlio Brando al GF Vip? Cosa pensa lei

Non è ancora maggiorenne ma grazie alla madre Samantha De Grenet è stato spesso immortalato sulle varie riviste ed è stato ospite in diverse trasmissioni televisive. Brando Barbato compirà 18 anni ad ottobre, questa settimana insieme alla madre è finito sulle pagine del settimanale Chi. Intervistata dalla nota rivista la showgirl ha fatto sapere che il figlio ha iniziato ad interessarsi alle donne molto presto, lei però non è gelosa.

Parlando del figlio lo ha definito socievole e festaiolo come il padre, proprio come suo marito è anche molto disordinato. Da lei ha invece ereditato la dolcezza e l’essere affettuoso e la testardaggine. Nell’edizione 2020-2021 la De Grenet ha partecipato al Grande Fratello Vip, come reagirebbe se il figlio le dicesse di voler partecipare al reality? A questa domanda ha risposto dicendo che non direbbe di no, a patto però che rimanga se stesso e che non scenda a compromessi per gli ascolti, per una clip in più o per visibilità. Pensa che potrebbe essere per lui un percorso formativo ed educativo.

Samantha De Grenet ha fatto poi sapere che le sarebbe piaciuto vederlo diventare un tennista professionista perché gioca molto bene, ma anche chef perché ai fornelli è bravissimo, lui al momento vorrebbe fare teatro. Sul futuro di Brando ha poi concluso dicendo: “In definitiva sogno che si realizzino i suoi desideri e non proietto su di lui i miei.”

