GF Vip, svelate le prime anticipazioni: cosa ha detto Signorini

Da pochi mesi si è conclusa la settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la più lunga in assoluto. C’è grande attesa da parte dei telespettatori in merito alla nuova edizione, curiosi di scoprire tutte le novità e i cambiamenti. Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno alla versione Nip, in realtà la nuova edizione prevede un mix.

A farsi sfuggire le prime anticipazioni sull’ottava edizione del reality è stato il noto e amatissimo conduttore intervistato da Turchese Baracchi. Ha rivelato che andrà in onda da metà settembre e non sarà più una lunghissima edizione come quella dello scorso anno durata ben 7 mesi. Ci ha tenuto a precisare che questa sarà più breve e per lui è una gioia perché potrà avere dei ritmi umani. Ha poi svelato: “Avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’.”

Alfonso Signorini ha poi continuato dicendo che anche i ‘Nip’ saranno veri sconosciuti, non vogliono né star dei social né del web. Nella casa più spiata d’Italia ci saranno Vip e gente comune e pensa che sarà interessante vedere come si relazioneranno tra loro.

LEGGI ANCHE -> Basciano e Sophie Codegoni, pace fatta: cosa ha detto la coppia