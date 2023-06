Basciano e Sophie Codegoni, pace fatta: cosa ha detto la coppia

Un gesto social di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ieri aveva preoccupato non poco i loro tantissimi fan. Quale? I due avevano smesso di seguirsi sui loro profili Instagram e immediatamente sul web si è parlato di una presunta crisi. Per ore non hanno rotto il silenzio per fare chiarezza sul loro rapporto, ma poco fa si sono finalmente mostrarsi insieme.

I due sono apparsi sul profilo Instagram del settimanale Chi, si sono recati a Rimini insieme alla piccola Celine Blue per partecipare ad un evento organizzato dalla nota rivista. Nel video è stato chiesto alla coppia se avrebbero ricominciato a seguirsi sui social, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere che lo avevano già fatto. Con ironia ha detto: “Ha ricominciato a seguirmi sennò lo buttavo giù dal treno.” Ha poi assicurato che non smetteranno più di seguirsi e ridendo ha detto che hanno 3 anni e mezzo a testa. Le sue parole hanno quindi confermato che il loro gesto è stato un dispetto probabilmente fatto dopo un litigio.

In moltissimi stanno criticando la coppia dicendo che queste buffonate le facevano anche durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. C’è chi li accusa di fare questi gesti solo per catturare l’attenzione dei fan e ottenere maggiore visibilità. Ad ogni modo Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno fatto pace e sembra che la loro storia d’amore proceda di nuovo a gonfie vele.

