Basciano e Sophie Codegoni, è nata la figlia: l’annuncio della coppia

Nelle scorse ore è nata la prima figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, sono stati proprio loro ad annunciare la nascita della piccola Céline Blue. Tramite un post pubblicato sui loro profili Instagram ai fan hanno fatto sapere che per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che la figlia ha donato loro non ci sono parole. Hanno presentato la piccola a tutti coloro che li seguono e hanno scritto che la amano da morire.

Lo scatto in bianco e nero ritrae la coppia sul lettino d’ospedale mentre stringono tra le loro braccia la figlia, entrambi sono al settimo cielo e non vedevano l’ora di diventare genitori. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva già sperimentato la paternità, infatti ha già un figlio nato da una precedente relazione. Nella notte tramite alcune Instagram Stories aveva già annunciato ai fan che la piccola Céline Blue stava per nascere. Nel video che ha condiviso balla nella stanza d’ospedale insieme a Sophie Codegoni, aveva poi rivelato che era quella la situazione tra una contrazione e l’altra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al momento non hanno rivelato altri dettagli in merito alla nascita della loro prima figlia. Al momento si godono questo emozionante e meraviglioso momento, di sicuro appena potranno racconteranno tutto ai loro tantissimi fan.

