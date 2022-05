UeD, Sophie Codegoni torna a parlare di Matteo: “Nessun rancore”

A Uomini e Donne l’ex tronista Sophie Codegoni aveva scelto Matteo Ranieri, all’inizio i due sembravo molto complici e innamorati, ma si è trattato di un fuoco di paglia. La loro relazione, infatti, è giunta al capolinea poco dopo il percorso vissuto nella trasmissione di Maria De Filippi. Lei durante la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip ha trovato l’amore con Alessandro Basciano, anche lui ha trovato l’amore.

Mentre lei era nella casa più spiata d’Italia lui è tornato a Uomini e Donne, questa volta però nei panni di tronista. In un’intervista concessa a Fanpage Sophie Codegoni in merito al trono dell’ex fidanzato ha detto di averlo saputo dopo perché era al Grande Fratello Vip. Ha poi aggiunto: “Non ho seguito naturalmente il suo percorso. So che ha scelto, gli auguro di aver trovato la persona giusta per lui. Da parte mia non c’è nessun rancore.”

Riferendosi ad alcune dichiarazioni di Matteo Ranieri l’ex gieffina gli ha dato ragione sul fatto che non erano innamorati. Lei aveva parlato di un forte interesse che sperava fosse ricambiato e c’era voglia di innamorarsi. Oggi Sophie Codegoni è felice con Alessandro Basciano, i due dopo il reality si vivono la loro bellissima storia d’amore lontano dalle telecamere e sono più innamorati e complici che mai.

