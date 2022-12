Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno da poco annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, per l’ex gieffino si tratta però del suo secondo figlio. La scorsa settimana a Verissimo hanno svelato il sesso, si tratta di una femminuccia, per sbaglio Alfonso Signorini ha spoilerato il nome, si chiamerà Celine.

In un’intervista di coppia rilasciata al settimanale Chi in edicola da oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, i due si sono lasciati sfuggire alcune rivelazioni sulla gravidanza. A quanto pare i due non stavano provando ad avere un figlio, però sono felicissimi che l’ex gieffina sia rimasta incinta. Lei stessa ha svelato: “Se da una parte è una gravidanza inaspettata, dall’altra il tempismo è perfetto.” Ha infatti continuato dicendo che hanno una casa tutta loro e sono più tranquilli dal punto di vista lavorativo. All’inizio lei non riusciva a credere di essere in dolce attesa, ha fatto due test di gravidanza e pensava che fossero difettosi.

Sui social in molti li stanno criticando perché li ritengono troppo giovani e perché stanno insieme da poco tempo. Alessandro Basciano alle critiche ha replicato dicendo che non c’è un momento giusto perché non si può sapere cosa riserva il futuro. Della stessa opinione è anche Sophie Codegoni, a detta sua lei e il compagno si amano alla follia e vogliono stare insieme per sempre, pensa che sia capitata loro la cosa più bella del mondo. È consapevole di essere giovane ed è per questo che ha un po’ di paura, però è molto contenta.

