Sophie Codegoni e Basciano, primo figlio in arrivo: l’annuncio

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato ai loro tantissimi fan una bellissima notizia, aspettano il loro primo figlio. I due stanno insieme da circa un anno, a farli conoscere e innamorare fu la loro partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.

Nella casa più spiata d’Italia erano super innamorati e complici, da quel momento non si sono più separati. Dopo il reality erano così sicuri dei sentimenti che provavano l’uno per l’altra che sono andati subito a convivere. Insieme stanno costruendo un futuro e a circa un anno dall’inizio della loro relazione sono già pronti a diventare genitori. L’ex gieffina è giovanissima, ha 20 anni, in passato aveva però rivelato che sognava di diventare presto mamma, un sogno che tra pochi mesi realizzerà. Il 33enne ha già sperimentato la paternità, da una passata relazione è infatti nato il suo primo figlio.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno annunciato la gravidanza con un post sui loro profili Instagram. La giovane influencer nella didascalia ha fatto sapere che il loro amore ha dovuto affrontare molti ostacoli e avversità, i forti sentimenti che però provano li hanno tenuti uniti e sempre verso la stessa direzione. Ha poi aggiunto che il loro grande amore gli ha portato la felicità più grande che potessero provare, per poi concludere: “La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando, sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino (sì, ci piace chiamarti così).”

