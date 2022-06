In molti erano convinti che non sarebbero durati dopo il Grande Fratello Vip ma devono ricredersi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano infatti sono più innamorati e complici che mai. Intervistati dal settimanale Chi i due hanno parlato del loro attuale rapporto e dei loro progetti per il futuro. Dopo il reality sono inseparabili e presto andranno anche a vivere insieme.

L’ex gieffino in merito alla convivenza ha fatto sapere che stanno decide se vivere a Roma o Milano, probabilmente però prenderanno una casa più grande a Milano perché ci sarà anche suo figlio Nicolò. Sophie Codegoni ha rivelato che vuole diventare mamma nel giro di due anni, a detta sua ha sempre sentito di essere portata per fare la mamma, ha praticamente cresciuto il fratello Ricky. Lei e Alessandro Basciano ne stanno già parlando e hanno già scelto il nome se sarà una femminuccia, Céline.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano vanno d’amore e d’accordo, anche nell’intimità. L’ex gieffino in riferimento all’accordo contrattuale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, di fare l’amore quattro volte la settimana, ha detto che loro li superano di almeno tre volte. L’ex gieffina ha confermato le parole del fidanzato dicendo che la passione è fondamentale in un rapporto. Hanno anche rivelato il posto più strano in cui hanno fatto l’amore, questo è ciò che hanno detto: “In aereo, lo diciamo a bassa voce, che siamo in treno e ci viene da ridere. La tratta era Milano-Dubai”.

