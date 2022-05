Sophie Codegoni irriconoscibile? Ecco cosa è successo in aeroporto

Durante la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip l’ex gieffina Sophie Codegoni non ha mai negato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. A causa dei suoi ritocchini si è resa protagonista di un’esilarante vicenda raccontata dal fidanzato Alessandro Basciano in un’intervista concessa a Fanpage.

I fatti risalgono a qualche settimana fa, durante il rientro in Italia della coppia dopo una vacanza. I due sono rimasti per un po’ fermi in aeroporto perché nel momento dei controlli non riuscivano a riconoscere l’ex gieffina. Il motivo? I suoi ritocchini estetici! Basciano ha raccontato che la guardia continuava a guardare Sophie dicendo che non era lei, ha poi aggiunto: “Ha chiamato mezzo aeroporto per capire se fosse lei davvero. Eppure sono più rifatto io di lei”.

Sophie Codegoni dopo aver confermato il racconto del fidanzato si è lasciata sfuggire qualche altro dettaglio. Ha raccontato che quando la guardia le ha chiesto se si fosse rifatta lei per sfinimento ha così risposto: “Sì guarda, mi sono rifatta tutta, scusa”. Parlando dei suoi ritocchini ha ribadito di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per aumentare il volume del seno, si è poi rifatta più volte le labbra. A detta sua le labbra le ha rifatte per correggere un difetto, aveva un’asimmetria. Quest’ultima non andava via e lei continuava ad esagerare. L’ex gieffina ha concluso dicendo: “Ammetto che mi stavo rovinando, poi alla fine ho tolto tutto e ho sistemato.”

LEGGI ANCHE -> UeD, Sophie Codegoni torna a parlare di Matteo: “Nessun rancore”