Diletta Leotta, amore e gravidanza: “All’inizio è stato uno shock”

La splendida Diletta Leotta è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda ieri 6 maggio 2023 su Canale 5. In attesa della sua prima figlia ha parlato della sua bellissima storia d’amore con Loris Karius e della gravidanza. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, un amore inaspettato. Tra loro è stato tutto molto veloce e naturale, entrambi sono al settimo cielo.

Per quanto riguarda la gravidanza ha rivelato che non è stata pianificata, lei stessa ha detto: “All’inizio è stato uno shock, non era preventivata.” Alla conduttrice ha poi detto di aver capito che avere delle regole su questo tema sia inutile perché non si sa mai come possano andare le cose. Ad oggi pensa che restare incinta sia stato il dono più bello che le sia capitato. Lei e il compagno hanno già scelto il nome della figlia? In merito a ciò Diletta Leotta ha rivelato che avrebbe voluto chiamarla Ofelia come sua madre, la donna le ha però detto che è troppo pesante e l’ha invitata a pensare ad un altro nome.

Al momento lei e Loris Karius vivono il loro amore a distanza, lei vive a Milano e lui a New Castle, si vedono però tutti i weekend e le cose procedono a gonfie vele. Diletta Leotta ha però ammesso che spera che lui possa presto giocare in una squadra italiana per non dover più vivere a distanza.

