Asia Nuccetelli lontana da anni dalla tv: l’ex gieffina svela il motivo

Nota soprattutto per essere la figlia di Alex Nuccetelli e Antonella Mosetti per qualche anno Asia Nuccetelli ha lavorato sul piccolo schermo conquistando non poca visibilità. Insieme alla madre ha preso parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip ed è diventata sempre più nota sui social. Dopo il reality aveva continuato a conquistare fama in televisione, dove ricopriva spesso i panni di ospite insieme alla madre nelle trasmissioni di Barbara d’Urso.

Improvvisamente non è più tornata in televisione e ha iniziato a dedicarsi solo alla sua vera passione, l’equitazione. Nelle scorse ore tramite il suo profilo Instagram, dove continua ad essere molto seguita, ha spiegato ai suoi tantissimi fan il motivo che l’ha spinta ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Le regioni in realtà sono diverse, l’ex gieffina ha infatti rivelato che la notorietà non è una sicurezza perché potrebbe svanire da un momento all’altro, buttarsi in quel mondo per lei era rischioso perché ha molte responsabilità.

Asia Nuccetelli ha continuato dicendo che era sempre in giro quando faceva parte del mondo dello spettacolo e questo le rendeva difficoltoso montare. Ha anche rivelato che non le piace farsi riprendere anche quando non le va, avere sempre gli occhi addosso e riprendersi con il telefonino tutti i giorni. L’ex gieffina ha aggiunto: “Spesso esco in pigiama, non sono il tipo che si fa fotografare ovunque vada. Inoltre, le dinamiche trash non fanno per me e l’ho capito provandole. Mi avviliscono.” Ci ha tenuto a precisare che le piace moltissimo vederle ma non quando il soggetto del trash è lei. Ha poi concluso dicendo che preferisce costruirsi una stabilità, il resto a parer suo deve essere un in più.

