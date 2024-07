Mara Venier, nuovo programma in Rai? L’indiscrezione

Da anni Mara Venier è al timone di Domenica In, amatissima trasmissione in onda ogni domenica su Rai Uno. Più volte ha fatto sapere che sarà la sua ultima edizione al timone del programma ma puntualmente ci ripensa e si lascia convincere dalla nota azienda a restare al timone. Lei stessa in una recente intervista ha fatto sapere che è il suo tallone d’Achille, ha anche detto che non potrebbe condurre nessun altro programma.

Eppure, stando a quanto ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia, nella prossima stagione televisiva l’amatissima conduttrice potrebbe intraprendere una nuova avventura. Sul noto sito si legge che oltre a condurre Domenica In potrebbe approdare su Rai Uno anche il sabato pomeriggio con un nuovo programma. Secondo l’indiscrezione lanciata dal noto giornalista si tratterebbe di un programma dedicato alla scoperta dell’amore con persone Over.

A quanto pare all’inizio si era pensato ad un altro personaggio molto noto, però la scelta è poi ricaduta su Mara Venier. In merito a ciò si legge: “In pole position per la conduzione c’era l’attrice Nancy Brilli, poi l’azienda avrebbe deciso di puntare su un nome di maggior appeal per il pubblico di Rai Uno: Mara Venier”.

