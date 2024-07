Belen Rodriguez torna in tv: condurrà due programmi su Discovery

Dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino non è stato un periodo affatto semplice per Belen Rodriguez, si era anche presa una pausa dalla televisione per riprendere in mano la sua vita. Dopo una lunga assenza però è finalmente pronta a tornare sul piccolo schermo, la notizia è stata ufficializzata nelle scorse ore e ha reso molto felici i tantissimi fan della splendida conduttrice argentina.

La nota showgirl è pronta per una nuova avventura dal punto di vista professionale, questo volta però non la vedremo a Mediaset ma su Discovery. Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia, ha fatto sapere che sono felici di accogliere una donna piena di energia e idee come lei sui loro canali Real Time e Nove. Anche la Rodriguez si è detta entusiasta, tra le varie cose ha detto: “È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery.”

Nei confronti del gruppo che le ha dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due importanti progetti ha manifestato tanta gratitudine. Belen Rodriguez ha fatto sapere che come artista mette da sempre professionalità e cuore nel lavoro. Ha poi concluso dicendo: “Intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera”.

