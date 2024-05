Belen Rodriguez dice no a Ballando con le stelle: l’indiscrezione

Andrà in onda tra qualche mese la nuova edizione di Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci, Belen Rodriguez però non farà parte del cast. Nelle ultime settimane erano circolate diverse voci in merito alla sua presunta partecipazione nei panni di concorrente, ma a quanto pare la nota showgirl argentina ha preferito dare forfait.

Stando a quanto reso noto da Davide Maggio la conduttrice avrebbe fatto ‘marcia indietro last minute’. Il noto giornalista pensa che sia un peccato per il programma visto che lei rimane sempre una garanzia di attenzione mediatica. È un peccato anche per lei che dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo avrebbe potuto godere di una ventata notevole di visibilità e spicco. Sul sito si legge poi che oltre alla Rodriguez nemmeno Nina Moric farà parte del cast della nuova edizione.

Stando sempre alle indiscrezioni lanciate da Davide Maggio al posto di Belen Rodriguez a Ballando con le stelle dovrebbe approdare un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo e della televisione. In passato è stato Striscia la notizia a renderla famosa, si tratta di Melissa Satta. A detta sua Milly Carlucci sarebbe ad un passo dall’arruolarla nel cast del programma, in 19 edizioni sarebbe la prima velina a partecipare.

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez nel cast di Ballando? Arriva la smentita