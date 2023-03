Da quando hanno deciso di concedersi l’ennesima possibilità Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si sono più separati, ad oggi la loro storia d’amore procede infatti a gonfie vele. In passato il loro chiacchieratissimo rapporto ha dovuto fare i conti con molte turbolenze, i due sono riusciti però a trovare un equilibrio e questa volta sembrano essere intenzionati a restare davvero insieme ‘per sempre’.

Molte volte si è parlato della possibilità che il conduttore di Made in Sud in passato abbia più volte tradito la moglie. Le voci erano vere? In un’intervista concessa a Le Iene Inside, lo spin off del programma Le Iene, Belen Rodriguez ha rivelato: “Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino!” Con ironia ha poi rivelato di aver spezzato più di una volta le ossa al marito. Le sue parole sembrano quindi confermare che alcuni rumors sui presunti tradimenti erano veri, ma la conduttrice non ha confermato in modo esplicito.

Parlando di sfera sentimentale Belen Rodriguez ha rivelato altre interessanti dichiarazioni. A detta sua l’amore è quando si riesce ad amare senza dare nulla in cambio. Ha anche rivelato cosa pensa della monogamia, crede che a volte si dovrebbe fare una pausa e ha concluso dicendo: “Perché no? È un’idea.”

