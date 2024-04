Belen Rodriguez nel cast di Ballando? Arriva la smentita

Per mesi si è parlato della presunta partecipazione di Belen Rodriguez nella prossima edizione di Ballando con le stelle, noto programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. In moltissimi speravano di vederla nei panni di ballerina, ad alimentare i rumors erano stati anche alcuni suoi video postati sul suo profilo Instagram,

In questi mesi infatti l’amatissima showgirl argentina si è spesso mostrata mentre prendeva lezioni di ballo e in molti hanno pensato che lo facesse proprio per partecipare al programma. Sembra però che non farà parte del cast di Ballando con le stelle. A smentire l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Chi. Nel nuovo numero della nota rivista in edicola da oggi, mercoledì 17 aprile, si legge che la Rodriguez sarà presto impegnata con nuovi progetti, ma non è il lizza per Ballando.

Sul settimanale si legge che Belen Rodriguez non parteciperà a Ballando con le stelle perché non è tra i suoi piani e perché a differenza dello scorso anno non c’è stato alcun contatto con la produzione del programma quest’anno. Presto tornerà in televisione? Al momento non ha rivelato nulla in merito, si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.

