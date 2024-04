Antonino Spinalbese lontano dalla tv: perché è tornato a fare il parrucchiere

A renderlo famoso è stata la storia d’amore con Belen Rodriguez, dalla loro relazione è nata la figlia Luna Marì, da un po’ Antonino Spinalbese ha però deciso di tornare alla sua ‘vecchia’ vita. Aveva conosciuto la nota showgirl argentina proprio grazie al suo lavoro di hair stylist e dopo qualche esperienza e ospitata televisiva ha ripreso in mano le forbici.

Per mesi lo abbiamo visto nella casa del Grande Fratello Vip, è anche finito spesso al centro del gossip per via di alcuni suoi presunti flirt, ma almeno per il momento sembra che abbia chiuso con la televisione. A confermare le indiscrezioni è stato lui stesso in un’intervista concessa al settimanale Chi. Perché ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo? In merito a ciò ha rivelato: “Non sento la necessità di farmi conoscere. Essere famosi ti toglie la libertà e io amo la normalità.”

Prima di tornare a fare il parrucchiere Antonino Spinalbese aveva provato anche a diventare un imprenditore. L’ex di Belen Rodriguez aveva avviato un’agenzia di comunicazione spesso sponsorizzata sui social qualche mese fa, un progetto lavorativo che però col tempo è naufragato.

