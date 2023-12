Federica Pellegrini sulla gravidanza: “All’inizio non abbiamo festeggiato”

Federica pellegrini è al nono mese di gravidanza, tra poche settimane lei e il marito Matteo Giunta diventeranno genitori per la prima volta. I due sono in attesa di una bambina e non vedono l’ora di poterla conoscere, all’inizio però hanno dovuto fare i conti con molte paure e insicurezze.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair l’ex nuotatrice ha svelato: “Quando abbiamo scoperto che ero incinta, non è che abbiamo festeggiato.” Il motivo? Perché volevano essere prima sicuri che tutto andasse per il verso giusto. Ha anche rivelato che non è riuscita a rimanere incinta subito, ci sono voluti diversi tentativi e quella attesa li aveva messi in tensione. Erano convinti che la gravidanza sarebbe arrivata al primo tentativo ma quando non è stato così hanno iniziato a farsi molte domande. Ogni volte che le veniva il ciclo provava tanta tristezza, poi si è detta che se non doveva arrivare andava bene anche così.

Ad infastidirla anche i tantissimi e insistenti commenti dei fan sui social, quando ha smesso di nuotare moltissimi utenti le chiedevano continuamente quando lei e Matteo avrebbero messo su famiglia. Per quanto riguarda il nome della figlia Federica Pellegrini ha fatto sapere che lei e il marito non lo hanno ancora scelto. Ha poi svelato che il suo desiderio è quello di partorire in acqua, perché conosce molto di più il suo corpo in acqua, per lei è un elemento tranquillizzante.

