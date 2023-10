UeD, Federico su Carola dopo il confronto: “Sono rimasto traumatizzato”

A distanza di qualche settimana dal loro confronto avvenuto nello studio di Uomini e Donne l’ex tronista Federico Nicotera si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sull’ex fidanzata Carola Carpanelli. Intervistato dal settimanale Mio ha fatto sapere che rivederla ha riaperto le ferite e per lui non è stato male. Dopo la puntata è stato male, il confronto gli ha fatto male ed è per questo che avrebbe voluto evitarlo.

Ad oggi l’ex tronista di Uomini e Donne non crede che Carola fosse davvero innamorata, lui è abituato a pensare che le difficoltà si superano se c’è amore. Al momento non è pronto per una nuova relazione sentimentale, ha poi svelato: “Sono rimasto traumatizzato. Sembrava la donna per me, invece si è rivelata tutt’altro”.

Federico Nicotera ha ammesso che non gli farebbe piacere vedere l’ex fidanzata sul trono a Uomini e Donne, perché confermerebbe ciò che pensa, cioè che ha fatto tutto per visibilità. Vederla nei panni di tronista non lo farebbe stare bene, però in modo maturo le augurerebbe di trovare la persona giusta per lei. Dopo il confronto avvenuto davanti alle telecamere l’ex tronista e Carola Carpanelli non si sono più visti, ad oggi lui non crede che un ritorno di fiamma tra loro sia possibile.

