Naike Rivelli, rivelazioni sulla menopausa: “La notte un incubo”

Non è la prima volta che parla della menopausa, una condizione che Naike Rivelli non sta vivendo affatto bene da ben cinque anni. Si tratta di un momento fisiologico della vita di ogni donna e i suoi sintomi possono essere davvero fastidiosi. Ciò che più di tutto disturba la figlia di Ornella Muti sono le caldane, tantissimi sono le cure che ha provato ma non è mai riuscita a risolvere il problema.

Ieri tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi seguaci di aver visto molti ginecologi, endocrinologhi e altri dottori ma nessuno le ha saputo dire qualcosa sulle caldane dono cinque anni di intensa menopausa giorno e notte. Tra le varie cose ha detto: “La notte un incubo, faccio saune finlandesi e perso peso. Nessuna cura mi ha aiutato.” Ha fatto poi sapere che nessun ormone né estrogeno è riuscito ad eliminare le caldane.

Ai suoi follower Naike Rivelli ha poi fatto sapere che solo il Bedrocan la aiuta a dormire tra una caldana e l’altra. Lei al momento sta provando ogni tipo di naturale cura e ha assicurato ai suoi fan che gliela rivelerà subito se troverà una soluzione.

