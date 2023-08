Mirko Brunetti svela cosa prova per Perla dopo Temptation: “Non dimentichi”

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, reality sui sentimenti condotto su Canale 5 da Filippo Bisciglia. Da un po’ di tempo le cose tra loro non andavano più bene ed è per questo che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore nel programma, i due sono usciti separati.

A poche settimane dalla fine della trasmissione lui sul suo profilo Instagram ha svelato cosa prova per l’ex fidanzata oggi. Ci ha tenuto a precisare che continua a volerle molto bene, la loro relazione è durata cinque anni e lui pensa di aver dato tutto quello che poteva. Ha poi aggiunto: “Cambi il modo di vedere le cose. Sono cose che non dimentichi. Momenti che non dimentichi, che lasci dentro.” Mirko Brunetti ha anche detto che non si può dimenticare una relazione e una persona con cui hai condiviso tanto.

Ai suoi seguaci l’ex fidanzato di Perla Vatiero ha poi detto che nessuno ha dimenticato cinque anni di relazione, però i venti giorni visti a Temptation Island sono solo la parte finale di un percorso e di problemi che c’erano da tempo. Lui e l’ex fidanzata dopo il programma si sono confrontati più volte al telefono, avevano anche deciso di incontrarsi per avere un chiarimento ma poi non lo hanno fatto.

