Beatrice Valli, intimità con Fantini: “Almeno due volte a settimana”

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti e innamorati qualche anno fa a Uomini e Donne, da quel momento non si sono più separati. Sui social si mostrano sempre più affiatati e innamorati, dal loro bellissimo amore sono nati tre figli. L’ex corteggiatrice era già mamma di Alessandro, nato da una passata relazione.

A maggio dello scorso anno la coppia ha sugellato il loro amore convolando a nozze, in moltissimi li seguono e li sostengono quotidianamente sui social. Molti rapporti con il passare del tempo e l’arrivo dei figli cambiamo, anche loro hanno dovuto fare i conti con qualche cambiamento ma cercano sempre di ritagliarsi dei momenti come coppia. Intervista dalla rivista Grazia Beatrice Valli si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera intima con il marito. Ha ammesso che dopo la gravidanza ha affrontato qualche difficoltà nell’intimità, il motivo? Forse perché in quel momento ci si sente meno seducenti, Fantini però l’ha aiutata molto, le ha sempre detto che era bellissima.

La moglie di Marco Fantini ha poi detto: “Per riaprire il cantiere del sess*, però, ci vuole anche organizzazione.” Loro come fanno? Beatrice Valli ha fatto sapere che almeno due volte a settimana cercano di mettere i figli a letto prima per ritagliarsi qualche momento solo per loro. A detta sua dedicare del tempo all’intimità è molto importante per non rischiare di perdersi.

LEGGI ANCHE -> Marco Carta innamorato: “C’è una persona al mio fianco”