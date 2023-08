Marco Carta innamorato: “C’è una persona al mio fianco”

Per sette anni Marco Carta è stato impegnato sentimentalmente con l’ex fidanzato Sirio, i due però nel 2022 hanno deciso di mettere definitivamente fine alla loro storia d’amore. Il cantante in più occasioni ha fatto sapere che continuerà sempre a volergli bene, ad oggi però il suo cuore batte per un’altra persona.

Di chi si tratta? Il nuovo fidanzato del cantante si chiama Luca, è un appassionato di bodybuilding, il 38enne a Milano si occupa della gestione del ristorante di famiglia. In un’intervista concessa al settimanale Vero ha fatto sapere che l’amore va bene, ha poi aggiunto: “C’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente. Sono molto felice.” Ci ha tenuto poi a precisare che è molto cresciuto e maturato rispetto al passato, a detta sua ha imparato a soffrire e ad abbracciare il dolore senza scappare.

Marco Carta pensa che non sia facile trovare il proprio posto nel mondo ed è facile sentirsi sbagliati. Però crede che internet possa essere di grande aiuto se viene usato nel modo giusto. Tra le varie cose ha poi svelato di aver provato a partecipare all’ultima edizione del Festival di Sanremo, aveva presentato un brano però non lo hanno preso.

