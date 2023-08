Clizia Incorvaia e Ciavarro in crisi? La foto non lascia dubbi

Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello Vip in una delle passate edizioni del reality, da quel momento Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non si sono più separati. Poco dopo il programma sono andati a convivere e dal loro amore è nato il figlio Gabriele. Sui social si sono sempre mostrati molto complici e innamorati, negli ultimi giorni il loro comportamento ha un po’ preoccupato i loro tantissimi fan.

La splendida influencer è sempre attivissima sui social ma da qualche giorno la sua assenza non è passata inosservata e il compagno non si è più mostrato con lei sul suo profilo Instagram. C’è stata poi una segnalazione riportata da Amedeo Venza che ha allarmato non poco i fan, un utente avrebbe parlato non solo di una presunta crisi tra loro, ma della possibilità che tra i due fosse finita. Un altro utente ha però smentito dicendo che i due al momento si stanno godendo una vacanza insieme.

Nelle scorse ore a scacciare le voci di crisi ci ha pensato proprio Clizia Incorvaia, pubblicando alcuni scatti che la ritraggono insieme a Paolo Ciavarro. Come sempre sono innamoratissimi, per qualche giorno di relax e vacanza si sono recati in Croazia. Nella didascalia l’influencer ha scritto: “You are my choise. Love you.”, che significa: “Sei la mia scelta. Ti amo.”

