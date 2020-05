Cristina Marino parla di Luca Argentero: “Con lui mi sono tranquillizzata…”

Ad attirare l’attenzione del gossip Cristina Marino, compagna di Luca Argentero. I due a breve diventeranno genitori per la prima volta, sui social si mostrano più innamorati e felici che mai. La bellissima attrice si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni in un’intervista concessa al settimanale Confidenze. La Marino ha fatto sapere di aver incontrato Luca sul set del film Vacanze ai Caraibi, tra loro è scoppiato presto l’amore.

Cristina Marino ha detto di avere una personalità piuttosto complessa da gestire, ma con Luca Argentero si è tranquillizzata. Quando si sono conosciuti ha subito capito che era un bel tipo, sono subito diventati amici dal momento che avevano molte cose in comune. La giovane attrice ha raccontato che viveva da una sua amica quando si è trasferita a Roma. Ha poi aggiunto: “Lui mi ha invitata a cena a casa sua e alla terza volta che ci sono andata mi sono fermata. La convivenza è andata subito bene. L’unico compromesso che ho dovuto accettare (nella vita a due sono indispensabili) è che per tutti sarò sempre “la compagna di Argentero”.

La compagna di Luca Argentero ha svelato che per indole è molto gelosa, ma con lui ha capito che è inutile perché non le ha mai dato motivo di dubitare. Oltre ad essere molto famoso l’attore è anche molto affascinante, Cristina Marino ha fatto sapere che spesso alcune fan esagerano e lei si infastidisce. Al compagno ha dedicato speciali parole, a detta sua non ha difetti anche se forse è un po’ permaloso. Ha poi concluso dicendo: “Siamo diversi: io fumantina e poco diplomatica, lui misurato e pacato. Ma mi sta insegnando a mantenere la calma”.